Marido dá justificativa esfarrapada após trair a esposa e engravidar a amante

“Preciso aumentar o grau dos meus óculos… Nunca vejo meu marido em casa” foi o tema do Casos de Família desta sexta-feira (27).

Ter cara de pau não é pra qualquer um. Beto, por exemplo, deixa muita gente no chinelo. Casado com Amanda, Beto afirmou que a culpa de ter traído a esposa é justamente dela. Não entendeu? A gente tenta te explicar.

Amanda e Beto começaram um relacionamento no mairo romance paz e amor. Em uma fuçada nas redes sociais de Amanda, o rapaz encontrou mensagens antigas dela com outros homens, antes de conhecâ-lo, e ficou com raiva.

A solução dele para “dar o troco” foi bem simples: voltar a trocar mensagens com a ex. O resultado: ele engravidou a amante. Veja tudo no trecho abaixo: