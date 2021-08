Mariano mostra antes e depois de cirurgia no nariz após decepção e surpreende

Reprodução/Instagram Mariano mostra antes e depois de rinoplastia





O cantor Mariano surpreendeu os internautas ao compartilhar o ‘antes e depois’ de sua rinoplastia , neste domingo (8).

Após realizar uma cirurgia plástica – onde teve a companhia da namorada, Jakelyne Oliveira, que também resolveu fazer o procedimento – o sertanejo publicou em suas redes sociais diversos cliques de seu nariz e se mostrou bastante satisfeito com o resultado.

“Vocês pediram muito e está aí o ‘antes e ‘depois do meu nariz!. Só quem sofre ou já sofreu com algum procedimento mal sucedido sabe do que estou falando”, escreveu o ex-A Fazenda, que agradeceu seu médico.