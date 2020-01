Mariana Xavier homenageia Gabriel Diniz: “Me acabei de chorar”

Na noite da última quinta-feira (16), Mariana Xavier, que interpretou Jenifer no clipe de Gabriel Diniz, homenageou o cantor por meio de uma publicação no Instagram.

“No início da semana, essa foto fez um ano. Eu olhei para ela, fiz uma varredura mental de tudo que aconteceu de lá para cá e me acabei de chorar. Aquele misto de emoções que volta e meia me povoa e me traz reflexões profundíssimas!”, escreveu Mariana Xavier sobre Gabriel Diniz , que morreu em 2019 em decorrência de um acidente aéreo.

“A gente acha que é eterno, faz mil planos, deixa um monte de coisa, um monte de gente importante pra depois, mas a verdade é que não faz ideia de pra onde a vida vai nos levar”, continuou a atriz.

“Esse momento aí não volta mais, mas está guardado pra sempre aqui no meu coração. Foi vivido com todo o amor e toda a intensidade que merecia. E se somos tão vulneráveis, tão finitos, aproveitar a alegria dos bons encontros não é das coisas mais preciosas que temos ao nosso alcance?”, questionou ela no Instagram .

“Seja presente. Incentive. Vibre junto. Celebre as conquistas como se fossem suas. Cuide bem de quem te faz bem. Manifeste seu carinho sem medo, sem economia. Amor é uma das poucas coisas que quanto mais a gente dá, mais a gente tem!”, concluiu.

Atualmente, Mariana Xavier está em cartaz com a franquia “Minha Mãe é Uma Peça 3”, na qual interpreta a personagem Marcelina.