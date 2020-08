Mariana Rios fala sobre o aborto espontâneo: “Mãe de anjo”

A maneira como os signos lidam com dinheiro tem a ver com o lado impulsivo de cada. Há aqueles que sabem se segurar, porém outros não conseguem dizer ‘não’ para uma roupa nova. É por isso que ao analisar o Zodíaco, é possível encontrar detalhes sobre como a relação de cada signo com dinhero é desenvolvida.

Evite gastos desnecessários e sempre procure guardar uma quantia do seu dinheiro, para ter segurança no futuro. Contudo, não leve tudo tão a sério. Se você quer algo e pode pagar, compre! Invista, principalmente, em você mesmo(a). Assim, confira como seu signo utiliza o próprio dinheiro , de acordo com o Livro Definitivo dos Signos , do João Bidu.

Como cada signo lida com dinheiro?

Áries

Ei, Áries, é melhor ser mais planejado com as finanças, para não gastar de mais, viu? Seu signo tem forte tendência a ser impulsivo, então, pode acontecer de você não conseguir resistir a tentação de ter algo novo. A parte boa é que você tem criatividade de sobra, ao ponto de ser capaz de encontrar soluções para fazer seu dinheiro render mais.

Touro

Você compreende que dinheiro não dá em árvore, por isso é muito seguro com as finanças. Gosta de comprar produtos de qualidade, porém não gasta o que não tem. Mesmo com pouco dinheiro, costuma sonhar alto, já que tem muitas ambições guardadas dentro de si.

Gêmeos

A maior dica sobre dinheiro para o seu signo é: reserve uma quantia para as emergências. Você tem dificuldade em decidir o que quer para a vida e, durante as suas aventuras, pode acontecer de perder um pouco de dinheiro. Quem guarda tem, não é? Então é melhor se segurar para não ter problemas com finanças no futuro.

Câncer

Você cuida bastante dos seus bens, por isso costumam durar por muito tempo; o mesmo ocorre com o seu dinheiro. Ele é valioso para você, então, gastos desnecessários é algo que não passa pela sua cabeça. As suas compras têm sempre algum motivo particular. Continue cuidando do seu dinheiro para evitar as dificuldades.

Leão

Coloque a mão na consciência, Leão. Se você já comprou duas roupas no mês passado, vale a pena comprar outra agora? Você gasta dinheiro por impulso, assim, para impedir que a sua conte fique no vermelho, conte até três antes de fazer uma nova aquisição.

Virgem

Você não brinca quando o assunto é dinheiro, não é? Apenas abre a carteira quando são gastos indispensáveis, afinal, você valoriza todo o tempo de trabalho que teve para conseguir a quantia. Junte seu dinheiro para realizar um sonho – acredite, porque você é capaz!

Libra

As suas emoções guiam o jeito que você lida com o dinheiro. Por exemplo, se você estiver feliz, a chance de você comprar coisas por impulso é maior! Mesmo assim, você costuma pensar duas vezes antes de gastar. Encontre o seu equilíbrio e planeje as suas finanças, beleza?

Escorpião

Você gosta de transformar o pouco em muito dinheiro e, assim, busca jeitos de multiplicar as finanças de uma forma segura. Junta dinheiro porque a independência financeira é algo essencial para você. Porém, ao ver que a família precisa de dinheiro, oferece tudo o que pode.

Sagitário

Priorize as compras necessárias e não se deixe levar pelos desejos. O dinheiro é algo que se perde com muita facilidade, então, abra os olhos! Cuidado com os impulsos, porque são eles que fazem seu signo gastar até o que não tem.

Capricórnio

Por fora, ama passar uma imagem de poder, comprando coisas que melhoram o seu visual. Contudo, por dentro, você se questiona bastante se deve ou não gastar. Pode se sacrificar por grandes aquisições, como uma casa. Mesmo assim, sabe que o resultado final vale o esforço.

Aquário

Costuma ter uma reserva de dinheiro para não ficar preocupado com o futuro ou para comprar algo que quer muito. Porém, no geral, não esquenta a cabeça com as finanças. O dinheiro, para o seu signo, é apenas uma ferramenta que possibilita diversão, como viagens.

Peixes

Tem dificuldade de colocar os gastos no papel e de planejar os orçamentos. Por isso, no fim do mês pode faltar dinheiro. Não confie apenas na cabeça, o melhor é anotar toda a grana que entra e sai, beleza? Se precisar, peça ajuda para os amigos para melhor programar as despesas. Também pode ser muito responsável e pensar duas vezes antes de gastar.

