Mariana Rios fala sobre aborto espontâneo: “Eu sabia que seria assim”

Quem participou de um bate-papo com o iG nesta segunda-feira (13) foi a cantora Any Gabrielly . Conhecida por dublar a Moana na versão brasileira do filme da Disney, a artista falou também sobre o processo para participar do grupo musical Now United, formado por vários jovens, cada um de um país.

Sobre a dublagem de Moana, uma das poucas princesas pretas da Disney, ela disse que foi escolhida através de um teste e, na época, tinha apenas 13 anos. Mesmo sendo uma das candidatas mais jovens, ela se saiu muito bem ao cantar as músicas do filme e foi a escolhida.

Já para entrar no Now United, Any conta que foi um processo bem longo e complicado. “Eu estava na minha escola de dança e chegou um folhetinho do Now United, e queriam meninas de 16 a 19 anos e eu tinha 14 na época. Chegou a primeira audição e eu dei minha cara a tapa”, disse Any, que não tinha muitas esperanças de passar pelo primeiro teste e pensou em desistir.

Mesmo não estando dentro da idade desejada, Any foi ao teste escolheu a música Valerie, de Amy Winehouse. Uma das juradas era Yonta Taiwo, que ficou muito emocionada com a apresentação. “A Yonta chorou. Ela disse que tava muito emocionada, muito feliz, disse que tinha achado a brasileira”, conta Any.

Ao todo, foram três audições. “Depois disso, fui para Los Angeles. Fui eu e mais uma menina brasileira e mais pessoas de vários outros países e tivemos uma semana de testes. Era muito intenso, era tudo analisado! O tempo inteiro entrevista, com câmera gravando (…) Teve uma parte do teste que o Sion [Fuller] resolveu aparecer e ele queria ver a gente fazendo um número cantando e um número dançando e eu falei assim: ‘E agora?’ Tivemos 45 minutos para se arrumar, preparar um número de canto e preparar um número de dança”. Mas, felizmente, após todo este aperto, deu tudo certo e hoje Any Gabrielly representa o Brasil no Now United!