Mariana Godoy estreia em jornal da Record e promete interação com público

A partir de segunda-feira (1), as manhãs da Record estarão de cara nova. Mariana Godoy foi contratada recentemente pela emissora para apresentar o ‘Fala Brasil’ ao lado de Sergio Aguiar. Para falar sobre sua carreiras e novos desafios, a jornalista deu uma entrevista exclusiva ao iG Gente .

Mariana ficou apenas dois meses na Band, onde estava escalada para um projeto no formato de talk show, mas que foi afetado pela pandemia do novo coronavírus, que começou em março de 2020. Ela afirma que, mesmo rápida, sua passagem pela emissora foi positiva. “A pandemia tornou complicado manter alguns projetos, mas foi uma experiência enriquecedora ter trabalhado lá. O distrato foi amigável e de compreensão mútua”, explica a jornalista.

Mesmo em um formato mais noticioso, Mariana continuará com a sua espontaneidade já conhecida pelos telespectadores em programas de entretenimento que já apresentou. “A expectativa é mudar um pouco o formato do jornal. Eu sou muito espontânea, gosto de interação com o público e espero poder levar isso ao ‘Fala Brasil’ também, que é um jornal que tem espaço para opiniões e comentários”, contou, afirmando que entrevistará convidados.

Essa vai ser a primeira vez que Mariana divide bancada com Sergio Aguiar. “Nós já nos conhecíamos da época da GloboNews, mas será a primeira vez que vamos dividir a bancada. Já gravamos alguns pilotos e eu gostei da nossa dinâmica juntos. Eu acho que o público vai gostar do que estamos preparando”, adiantou a jornalista.

O ‘Fala Brasil’ vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30, e aos sábados em edição especial, às 7h35, na Record.