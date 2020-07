Mariana Godoy divulga chamada de estreia na Band: “Motivada e apaixonada”

Reprodução/Instagram Mariana Godoy acerta últimos detalhes prara trabalhar na Band

Neste domingo (19), Mariana Godoy atualizou seu perfil no Twitter para para anunciar que agora faz parte do quadro de funcionários da Band .

“Comecei cedo, comecei com 15 anos, comecei como redatora numa agência de publicidade. Eu sempre soube que queria trabalhar com comunicação. Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de conhecer histórias, conhecer pessoas. Eu preciso sempre de um desafio, eu preciso sempre estar muito motivada e apaixonada”, narrou Mariana Godoy em vídeo publicado na rede social .

“Eu tô apaixonada pela novidade que vem por aí”, detalhou a jornalista, ainda em off enquanto o vídeo mostrava imagens dela se maquiando ou dirigindo. No final, ela desce de um veículo e explica do que se trata a situação. “Agora eu cheguei, agora eu sou Band “.

Rumores apontam que Mariana Godoy deve ser escalada para apresentar o “Aqui na Band”, que ficou fora da programação devido à polêmicas envolvendo os ex-apresentadores Luis Ernesto Lacombe e Silvia Popovic .