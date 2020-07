Maria Zilda relembra como Ary Fontoura se assumiu gay: “Eu sou viado”

A atriz Maria Zilda Bethlem descobriu que poderia se dar muito bem no universo das lives. Desde maio, ela tem conversado com amigos e colegas de profissão e um dos últimos bate-papo foi com Elizângela.

Conversa vai, conversa vem, Maria Zilda lembrou de como soube que Ary Fontoura era gay e pelo próprio ator. “A primeira novela que eu fiz com o Ary foi em 1977, eu era partner dele. Ele era um cineasta clandestino e eu ajudante, já contei isso várias vezes aqui.

Um dia a gente foi para sala de atores para passar o texto. E aí estávamos passando o texto e ele disse assim: ‘Eu sou viado’. Eu disse: ‘Quê?’. Ele: ‘Antes que digam para você, digo eu. Eu sou viado’. Cara, foi a coisa mais incrível que já ouvi na minha vida”, lembrou ela às gargalhadas com Elizângela.