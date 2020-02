Maria sofre ao ver Clotilde com o filho em “Éramos Seis”

Em “Éramos Seis”, Clotilde (Simone Spoladore) acabou engravidando de Almeida (Ricardo Pereira) e, para que o filho tenha o nome do pai na certidão, entregou o bebê para Olga (Maria Eduarda de Carvalho) e Zeca (Eduardo Sterblitch). Mas parece que a solteirona está ficando cada vez mais ligada à criança.

No capítulo desta terça-feira (18) de ” Éramos Seis “, Maria (Denise Weimberg) se preocupa ao ver a filha com o neto, Francisco. Já no núcleo de São Paulo, Isabel (Giullia Buscacio) sofre ao saber que a esposa de Felício (Paulo Rocha) não aceitou a separação.

Enquanto isso, a guerra começa na trama das 18h da Globo e Inês (Carol Macedo) está decidida a trabalhar como enfermeira no confronto.