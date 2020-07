Maria Ribeiro fala sobre Luisa Arraes, atual de Caio Blat: “Era minha fã”

Reprodução Maria Ribeiro e Luísa Arraes





A atriz e apresentadora Maria Ribeiro anda está oficialmente casada com Caio Blat, de quem separou em 2017. Pais de Bento, de 10 anos, os dois mantém uma relação amigável por conta do menino, mas durante um podcast com a escritora Camila Fremder, que tinha como tema ‘Ex: uma questão’, ela deixou escapar que o ex-marido começou a namorar a também atriz, Luisa Arraes, quando os dois ainda estavam juntos.

“A Luisa era minha fã, me mandava mensagem elogiando minhas colunas de jornal, e aí o Caio foi fazer uma peça com ela. Mas tudo bem porque o casamento já estava totalmente cagado, já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava”, revela Maria que também foi casada com Paulo Betti.

Quando Camila Fremder afirmou que Maria Ribeiro parecia ter uma boa relação com os dois ex-maridos. “Você compra isso? Meu amor, eu sou ótima atriz”, disse aos risos. “Agora que eu tenho dois ex-maridos, quando eu quero falar mal de um, eu não defino, e aí ninguém sabe de quem eu estou falando”, brinca.