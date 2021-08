Maria Paula viraliza após ser vista em evento de embaixada citada em CPI

Reprodução/Embaixada pela Paz Maria Paula esteve em evento com pastores

Maria Paula Fidalgo, conhecida pelos papéis no Casseta & Planeta, viralizou nas redes sociais após descobrirem que ela é embaixadora do projeto ‘Embaixada Mundial pela Paz’ e que esteve em evento junto de pastores e líderes religiosos no Distrito Federal, em 2019.

A embaixada virou assunto nas redes sociais após denúncias mostrarem que um dos criadores, o reverendo Amilton de Paula, negociou vacinas paralelamente com a Davati Medical Suply, alvo da CPI da Covid-19 no Senado. A atriz esteve na inauguração da embaixada em outubro de 2019 e virou assunto nas redes sociais por ser vista em fotos do evento.

Você viu?

Maria Paula se afastou das câmeras nos últimos anos e criou a embaixada, que segundo o site, “é um espaço neutro onde são criadas estratégias de ação para o avanço da Cultura da Paz, por meio do fortalecimento de vínculos comunitários”.

O evento de 2019, além de inaugurar o projeto em que Maria Paula é embaixadora, também lançou o Programa Morada Brasil e a Moção de Louvor pelos 71 anos da criação do Estado de Israel, emitida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.