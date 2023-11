Maria Lina fala da importância de conteúdos reais na internet

Reprodução/Divulgação Maria Lina fala sobre conteúdos reais na internet diante uma sociedade moldada por pressões estéticas





A influenciadora digital e empresária Maria Lina utiliza sua plataforma nas redes sociais para promover uma mensagem positiva sobre beleza e autoestima, encorajando mulheres a abraçarem sua beleza natural, trazendo conteúdos reais.

No mundo virtual, pressões e cobranças estéticas estão cada vez mais sendo repercutidas e a influenciadora busca sempre trazer conteúdos com muita transparência. “Vestir máscaras na internet tem data de validade. Sempre fui muito sincera e isso faz as pessoas se conectarem com você porque te enxergam como uma pessoa da realidade delas”, afirma.

O conteúdo de Maria é um equilíbrio entre dicas e encorajamento para que as mulheres se libertem dos padrões rígidos que a sociedade impõe nas redes sociais. “Falo muito sobre beleza de uma forma divertida e libertadora pras mulheres. Não como uma ditadura como às vezes é nos passado. Eu uso o bom humor e a rotina para aproximar elas cada vez mais de mim, porém, sempre incentivando exercícios físicos, boa alimentação, cuidado com a saúde e mente, cuidados com a casa e etc”, diz.

Hoje, através de seus conteúdos, ela espera tornar o autocuidado algo leve e diário, trazendo sempre mensagens de incentivo à autoestima. “Ainda se tem muito preconceito com mulheres que falam de beleza, até por sempre compararem a futilidade. Quero também levar a mensagem de superação e incentivo para essas mulheres correrem atrás dos seus sonhos e se recuperarem de fases difíceis, mostrando que pra quem tudo crê, tudo é possível”, conta.

Maria, que já passou por momentos de luto, traz sua própria história como um exemplo para que as pessoas possam seguir em frente, mesmo diante muitas dificuladades, que podem ser superadas. “Eu sai do maior fundo do poço da minha vida e reconstruí tudo, me descobri como profissional e me redescobri como mulher. Independente da fase difícil, é só uma fase e não sua linha de chegada”, declara.

Fonte: Mulher