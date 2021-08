Maria Cecilia e Rodolfo estão esperando um segundo filho

Reprodução/Instagram Maria Cecilia, Rodolfo e o filho Pedro

Maria Cecilia e Rodolfo são casados há oito anos e são pais de Pedro, de 4 anos. Mas a família está prestes a aumentar, pois o casal e dupla sertaneja espera o segundo filho. Os cantores confirmaram a gravidez em entrevista ao colunista Leo Dias, mas os fãs já suspeitavam da novidade.

Nas redes sociais, Maria Cecilia e Rodolfo estão trabalhando na divulgação da música “Se Eu Existo É Por Você”. Eles publicaram uma série de fotos do casal segurando papeis onde estavam escritas frases de amor e isso já deixou os fãs cogitando uma possível gravidez da cantora.

A sertaneja disse que a gravidez veio quando ela e a família voltaram a morar no Mato Grosso do Sul. “Nossa volta para Campo Grande chegou como um presente em nossas vidas. O que num primeiro momento parecia apenas uma decisão em função da pandemia, longe dos palcos e dos shows, se tornou algo realmente maravilhoso. São dois grandes presentes que recebemos: ‘Se Eu Existo É Por Você’ e o nosso tão desejado segundo filho”, diz.

Rodolfo comemora a segunda gravidez da esposa e o fato do segundo filho ter chegado em momento em que eles estão próximos da família e dos amigos. “Meu Dia dos Pais não poderia ter sido mais feliz. Era algo que aguardávamos ansiosamente, fazia parte dos planos mais um filho e, receber a notícia, me deixou extremamente feliz. Só posso agradecer a Deus pelo momento incrível. Estamos na nossa terra, junto com a nossa família, lançando um single autoral e comemorando a chegada do nosso novo filho”, declara o marido de Maria Cecilia.