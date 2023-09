Maria Brechane pretende adotar o veganismo no futuro

Reprodução/Instagram Maria já é vegetariana e pretende virar vegana no futuro





A miss Maria Brechane, que irá participar do Miss Universo 2023, conta que já é vegetariana a 5 anos e pretende virar vegana no futuro.

Ela conta como surgiu a vontade de parar de comer carnes. “O cuidado com alimentação é algo muito importante na minha vida faz parte da minha rotina e virar vegetariana foi uma escolha que fiz a mais de cinco anos, para aumentar a qualidade de vida e também pela questão de cuidado com os animais e o meio ambiente”, diz.

Com os cuidados necessários, a modelo conta com a ajuda de profissionais da área da sáude. “O acompanhamento com um profissional capacitado é fundamental em todas as áreas da vida, para manter o equilíbrio e o entendimento de como mudar de hábito de maneira saudável, então sim há um acompanhamento nutricional que me auxilia a estar sempre enérgica e disposta para as atividades do dia a dia”, explica a Miss Brasil 2023.

Maria relata que sua mãe a inspirou para adotar o vegetarianismo e começou a retirar aos poucos as carnes vermelhas e brancas da alimentação. “Minha mãe foi vegana por 3 anos e isso serviu de inspiração para que eu tentasse também, vinda de um estado onde o churrasco é quase um patrimônio cultural, retirar a carne da dieta foi um desafio, mas aos poucos fui me adaptando a esse novo “lifestyle”, tirando a carne vermelha, os embutidos e por fim a carne branca”, conta.

A estudante de jornalismo revela que pretende adotar o veganismo no futuro, já que disse que o mercado é vasto e vários produtos veganos estão sendo produzidos. “Hoje eu já consegui diminuir drasticamente meu consumo de alimentos de origem animal, mas não 100%, entretanto é algo para se pensar, hoje temos no mercado uma gama enorme de produtos feitos para vegetarianos e vegans facilitando a alimentação e a rotina das pessoas que fizeram essa escolha de estilo de vida, então acredito que sim é uma possibilidade para o futuro”, finalizou.













Fonte: Mulher