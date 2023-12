Maria Brechane desfilará no Dosso Dossi Fashion Show na Turquia

Reprodução/Instagram O desfile ocorre no próximo dia 15





Maria Brechane , Miss Brasil 2023, está com as malas prontas para embarcar rumo à Turquia para participar do maior evento de moda do país, o “Dosso Dossi Fashion Show”, um dos maiores desfiles da região. Ela celebrou o convite para esse evento e contou que estava ansiosa para contar a novidade aos fãs.

“Estou muito feliz em fazer parte desse evento que é conhecido mundialmente e tem grande importância para o país e toda a comunidade turca. Estava ansiosa para contar essa novidade aos meus fãs e ao brasileiro que estará representado por mim nesse lindo desfile. Estou muito animada para voltar às passarelas”, disse.

A modelo e estudante de jornalismo vai participar do desfile de moda que vão ser exibidas criações de primavera de produtos têxteis turcos de 2024.

O evento acontece no próximo dia (15), e conta com a presença de cerca de 2.000 convidados entre jornalistas, artistas e formadores de opinião. Além disso, grande nomes da moda já participaram do evento, como Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart e Isabeli Fontana.

Fonte: Mulher