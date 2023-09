Maria Braz inaugura centro de acolhimento para crianças em Muriaé

Reprodução/Divulgação É a segunda vez da influenciadora no projeto





A comunicadora Maria Braz ajudou a contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro de Santa Teresinha, no município de Muriaé, em Minas Gerais.

Este é o segundo projeto apoiado por Maria Braz em Muriaé. A seleção das famílias participantes do projeto será feita por meio de uma assistente social e um psicólogo, que vistarão as casas das famílias.

O projeto funcionará como creche no contra-turno escolar das crianças e serão oferecidos atendimento aos pedagogos, musicalização, esporte, 3 refeições diárias e cuidados com a saúde.

Reprodução/Divulgação Crianças no Projeto Maria Braz

“É um motivo para eu estar sempre voltando à cidade e ajudando crianças que precisam tanto do nosso apoio. Foi uma ideia do meu pai, que sempre teve essa veia social e me ajuda a concretizar todos esses sonhos. Quero apoiar cada vez mais causas que acredito com o Projeto Maria Braz. É sempre emocionante, fico com o coração cheio de amor por poder proporcionar aquilo pra todas aquelas crianças”, comenta a influenciadora.

Para auxiliar o projeto, as doações podem ser feitas via PIX CNPJ 38559526000189.

Fonte: Mulher