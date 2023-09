Divulgação Maria Braz inaugura centro de acolhimento de crianças em Muriaé

A comunidade do bairro Santa Teresinha, no município de Muriaé – MG, recebeu no domingo (17), o Projeto Maria Braz, dirigido pela comunicadora que nasceu na cidade e desde nova cultiva a vontade de retribuir e ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social da região. O projeto social 100% gratuito funcionará como creche no contra-turno escolar das crianças. Serão oferecidos atendimento diário de pedagogos, musicalização, esporte, 3 refeições diárias e cuidados com a saúde.

“É um motivo para eu estar sempre voltando à cidade e ajudando crianças que precisam tanto do nosso apoio. Foi uma ideia do meu pai, que sempre teve

essa veia social e me ajuda a concretizar todos esses sonhos. Quero apoiar cada vez mais causas que acredito com o Projeto Maria Braz. É sempre emocionante, fico com o coração cheio de amor por poder proporcionar aquilo pra todas aquelas crianças”, comenta a influenciadora, que conversou com o iG Delas sobre a ação social. Confira a entrevista.

iG Delas: Como nasceu o projeto Maria Braz? Há quanto tempo?

Maria Braz : Em 2022. Esse é o segundo projeto que apoiamos, o primeiro aconteceu no bairro Padre Thiago, também em Muriaé. Conheci 3 voluntários do bairro, eles são incentivadores do esporte, da cultura, da arte e do lazer. Nós doamos todos os materiais necessários pra que esse trabalho continue sendo feito! Bola de futebol, camiseta, tênis, sapatilha de ballet, berimbau, atabaque, agogô e uniforme pra todos eles. O dinheiro foi arrecadado no Bazar que fiz no ano passado, e o dia da entrega dos materiais foi emocionante, fizeram apresentação para me receber e eu fiquei com o coração cheio de amor por poder proporcionar aquilo pra todas aquelas crianças.

O que a levou a ter um projeto social?

Sempre tive vontade de retribuir e ajudar e fazer isso na cidade em que nasci, Muriaé, fazia sentido. Minha família sempre esteve ligada a causas sociais, mas meu pai foi quem mais me ajudou e incentivou a concretizar esse sonho. Quero apoiar cada vez mais causas que acredito com o Projeto Maria Braz.

Qual o objetivo do projeto?

A ideia é auxiliarmos famílias com crianças pequenas matriculadas na escola de meio período, mas que precisam de um contra-turno para poderem trabalhar, principalmente. Será oferecido atendimento diário de pedagogos, musicalização, esporte, alimentação e cuidados com a saúde. E tudo isso de forma 100% gratuita. Haverá 4 refeições diárias no estabelecimento, fornecida por empresas parceiras.

Pretende expandir o projeto para outras regiões?

Com certeza! Acho que isso vai ser possível na medida em que o projeto for crescendo e ganhando espaço. Além de doar, quero ser uma ponte segura entre pessoas que tem vontade de doar, e instituições sérias que precisam de ajuda.

Quais são seus planos para o futuro?

Quero muito ver a Missão Central Kids acontecendo. Estou doida pra voltar a Muriaé e conhecer as crianças matriculadas e espero poder crescer o ambiente pra que mais famílias sejam atendidas e beneficiadas!

Fonte: Mulher