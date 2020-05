Mari Gonzalez mostra algemas que usa para apimentar a relação

O ator Carlos Machado acabou voltando para o horário nobre da Globo com a reprise de ” Fina Estampa “. Na trama de Aguinaldo Silva, ele viveu o vilão Ferdinand e, atualmente, não está mais atuando. Aos 55 anos, ele vive nos Estados Unidos com a atriz e modelo Ivy Rocha, é pai de Luna, de um ano, espera seu segundo filho e trabalha como dentista junto com a irmã.

Leia também: Sonho de Gugu era um mundo sem preconceito, diz suposto namorado

Reprodução Carlos Machado em “Fina Estampa” e atualmente com a mulher, Ivy





“A gente está vivendo uma outra história agora. Mas, se aparecer uma grande oportunidade, com papel que ache interessante no Brasil, não estou fechado. Teria que ser uma oportunidade bacana, acima da que foi o Ferdinand”, afirmou o ex-ator da Globo em entrevista a colunista Patrícia Kogut.

Ele confessou que está acompanhando a reprise da novela pelo Globoplay para matar a saudade: “Minha maior lembrança do Ferdinand são as gravações na praia. Eram muito divertidas, engraçadas. A gente tinha plateia! Isso é incrível,né? A gente gravava quase todo dia ali na praia, na rede de vôlei, e era quase um teatro a céu aberto”.

Leia também: Geisy Arruda posta vídeo sensual e seguidor fala: “Só provoca”

Reprodução Carlos Machado com Lilian Cabral em “Fina Estampa”

Ao mudar para os Estados Unidos, Carlos precisou mudar o foco profissional. “Minha irmã tem uma clínica odontológica. Ela é dentista também. Nós nos formamos juntos no Brasil. Ela nasceu aqui, mas voltou somente depois de formada, uns 26 anos atrás. O meu pai era militar. Ele veio fazer um curso pelo exército americano durante um ano, em 1967, quando ela nasceu”, contou.

Entretanto, o ator está tentando voltar à ativa e tem feito testes nos Estados Unidos. Recentemente, ele dublou o vilão da série “O nome da Rosa”, que é inspirada na obra de Umberto Eco, e, em breve, deve voltar a atuar.

“É um processo lento. Já fiz teste para um longa-metragem e passei. Mas é um longa que ainda é um projeto piloto, em fase de captação, mas interessante. Ainda tenho bastante sotaque, mas eles gostam do sotaque brasileiro, e muito! É incrível como os americanos gostam do nosso sotaque”, disse o Carlos.

Leia também: Aguinaldo Silva manda espectador “cortar os pulsos” por criticar “Fina Estampa”

O ator vive seu sonho americano com Ivy, que está grávida de sete meses e espera um menino que vai se chamar Luca. “Minha vida em família é maravilhosa. Minha esposa é um amor de pessoa, uma supermãe. Estamos juntos há quase oito anos. A gente se conheceu e se casou em sete meses. Loucura, né? Ela é bem mais nova que eu. Tem 34 anos. A gente tem uma energia parecida, se dá bem. É um casamento abençoado”, enfatizou.