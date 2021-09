Instagram Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach posam de roupão e recebem pedido inusitado





Os ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach receberam um pedido inusitado de um fã após compartilharem cliques do final de semana na web.





Em seu perfil do Instagram, a influenciadora dividiu com os fãs seu dia relaxante com o marido. “Nossos momentos. Amo você”, escreveu na legenda.

Nos comentários, o casal chamou atenção com os registros ousados de roupão. “Podia fazer um OnlyFans das transas suas e do Jonas, assinaria fácil”, pediu uma seguidora. “O casal hétero que eu amo”, disse outra. “Maravilhosos”, completou mais uma.