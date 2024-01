Margot Robbie usa looks da Barbie de 1977 no Globo de Ouro

Reprodução/Twitter Margot Robbie homenageia Barbie dos anos 70





A atriz Margot Robbie, conhecida pelo filme Barbie, homenageou a boneca mais uma vez durante o Globo de Ouro, que ocorreu na noite desge domingo, (7). Para a escolha do look, ela usou um vestido indpirado na Barbie Superstar de 1977, assinado pela Armani Privé.

O vestido de Margot é todo rosa com paetês e tutu. Já na leitura original, ele é pink com cetim com boás de plumas, que contém a versõa na cor preta. A versão do vestido é uma comemoração aos 50 anos da boneca. No visual, a Barbie usa os cabelos presos e o look é totalmente rosa.

Margot Robbie ใส่ชุดที่ได้แรงบันดาลใจจาก Barbie Superstar (1977) ซึ่งความหมายก็ดีมากๆ อ้างอิงจาก Mattel บอกว่าเป็นชุดที่สื่อว่าบาร์บี้ได้เข้าสู่ยุคซุปเปอร์สตาร์ และคำอธิบายตุ๊กตาออริจินัลยังมีคำว่า Ready to dance the night away เหมือนเพลง Dance The Night ประกอบหนังบาร์บี้ด้วย 🥹 pic.twitter.com/Lda779eKby — Arielqueen 🧜🏻‍♀️ ★彡 (@ArielqueenMimie) January 8, 2024









Margot Robbie ใส่ชุดที่ได้แรงบันดาลใจจาก Barbie Superstar (1977) ซึ่งความหมายก็ดีมากๆ อ้างอิงจาก Mattel บอกว่าเป็นชุดที่สื่อว่าบาร์บี้ได้เข้าสู่ยุคซุปเปอร์สตาร์ และคำอธิบายตุ๊กตาออริจินัลยังมีคำว่า Ready to dance the night away เหมือนเพลง Dance The Night ประกอบหนังบาร์บี้ด้วย 🥹 pic.twitter.com/Lda779eKby — Arielqueen 🧜🏻‍♀️ ★彡 (@ArielqueenMimie) January 8, 2024













Day and night 💗🖤 pic.twitter.com/fvnRsqLkgd — Margot Robbie Brasil · Mídias (@mrbrphotos) January 8, 2024

A atriz já é conhecida por se inspirar em looks da barbie, nos tapetes vermelhos, que ficaram conhecidos durantes décadas. Reveja:

Margot Robbie and her Barbie looks will ALWAYS be famous. pic.twitter.com/zHpophHIzL — 🫧Bry🫧 (@Lazy_B123) January 8, 2024





Fonte: Mulher