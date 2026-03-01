Margareth Serrão faz primeiras cirurgias plásticas aos 60 anos e celebra resultado

Aos 60 anos, Margareth Serrão decidiu realizar um antigo desejo e passou por suas primeiras cirurgias plásticas. A mãe da influenciadora Virginia Fonseca fez uma abdominoplastia e colocou próteses de silicone, compartilhando o resultado nas redes sociais neste domingo (1º). Emocionada, ela contou que está radiante com a transformação.

“Boa tarde, gente! Até que enfim apareci aqui. Fiquei o quê? Dois dias sumida. Mas, gente, para fazer essa cirurgia é uma função. Estou muito satisfeita, muito satisfeita mesmo”, declarou Margareth, celebrando a nova fase e agradecendo o apoio que recebeu dos seguidores.

A mãe de Virginia ainda revelou que a decisão envolveu preparação e mudanças de hábitos. Segundo ela, foi preciso emagrecer, parar de beber e de fumar antes de marcar o procedimento. Após adiar a operação por conta de um acidente e aguardar a recuperação, Margareth comemorou o resultado: “Estou me sentindo 20 anos mais nova. Estou super feliz, super feliz mesmo”.