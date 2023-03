Marechal Floriano pode virar capital das orquídeas

A cidade de Marechal Floriano, na região serrana do estado, pode virar a Capital Estadual das Orquídeas. A proposta foi apresentada pelo deputado Tyago Hoffmann (PSB) em formato de projeto de lei – PL 68/2023.

O projeto acrescenta item ao Anexo I da Lei Estadual 10.974/2019, que consolida a legislação em vigor referente à concessão de títulos em homenagem a municípios do Espírito Santo.

“Tal iniciativa se justifica pelo fato de Marechal Floriano ser uma cidade florida por natureza, onde se destacam as orquídeas. O cultivo das orquídeas no município deixou de ser um mero lazer, passando a fomentar o turismo e a economia do município”, aponta Hoffmann.

De acordo com o proponente, o reconhecimento de Marechal Floriano como Capital Estadual das Orquídeas pode promover ainda mais a economia e o turismo na cidade e no estado.

“Trata-se de uma proposta que promove a identificação desta exuberante espécie de flora tão querida no município, no intuito de estruturar ações e medidas que possam aumentar o apoio no desenvolvimento do plantio das orquídeas não apenas no município, mas também em todo nosso estado”, reforça o autor.

O projeto será analisado pela Comissão de Justiça.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES