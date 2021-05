Marcus Majella lamenta morte de Paulo Gustavo: “Estou sem chão”

Instagram/Reprodução Marcus Majella falou sobre a morte de Paulo Gustavo

Marcus Majella lamentou morte do ator Paulo Gustavo e relembrou a amizade que eles tem desde jovens, quando se conheceram em um curso de atuação do Rio de Janeiro.

“Não consigo imaginar esse mundo sem você, meu amigo. Você era uma explosão de alegria que iluminava esse universo cada vez mais sombrio. Uma força da natureza. Nosso sol. Com uma luz tão radiante que vai brilhar pra sempre. Eu tô sem chão. E tô sem meu melhor amigo. Nós nunca brigamos. Nem nunca discutimos. Só sorrimos. E seguramos a mão um do outro nos momentos difíceis. Obrigado por tudo, meu irmão. O que nós tínhamos, era uma conexão de almas mesmo. Nunca vou esquecer você, sua generosidade e seu olhar atento pro mundo, que você lindamente transformava em arte”, escreveu o ator.

“Vai viver pra sempre no meu coração e nos meus melhores pensamentos. Você uma vez me encaminhou no WhatsApp, uma notícia que dizia: amigos criam vila para viverem juntos até a velhice. Já separa meu terreno aí nessa vila, porque um dia ainda vamos nos encontrar e gargalhar juntos por toda eternidade. Por enquanto, sigo aqui com a difícil missão de fazer desse mundo um lugar melhor e cheio de amor. Principalmente para Gael e Romeu. Serei um ótimo Tio pra eles. Eu te prometo. Te amo pra sempre!”, continuou.