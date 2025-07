Marcus Buaiz visita Cristo Redentor com os filhos e enteado: ‘Isis está em viagem’

Marcus Buaiz, de 45 anos, publicou um registro especial, nesta terça-feira (8), em que mostra um passeio no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10, e do enteado, Rael, de 6.

O empresário compartilhou o momento nas redes sociais, no qual aparece carregando o filho de Isis Valverde no colo. Na imagem, a família aparece sorridente com o famoso cartão-postal carioca ao fundo. Os dois filhos de Marcus são frutos do antigo casamento com a cantora Wanessa Camargo. Já Rael é filho da atriz Isis Valverde com o modelo André Rezende.