Marcus Buaiz comemora 46 e ganha carinho especial da esposa, Isis: ‘Te amo. Parabéns.’

Neste sábado (26), Marcus Buaiz completou 46 anos e comemorou a data com uma mensagem reflexiva nas redes sociais. O empresário publicou momentos especiais ao lado dos filhos e da esposa, a atriz Isis Valverde.

Em uma das imagens, Isis deixou um recado com batom no espelho: “Te amo. Parabéns. Love ya”. O casal aparece de mãos dadas diante do bolo, e Isis beija o marido durante a celebração.

Na legenda, Buaiz agradeceu: “Chego para agradecer. Louvar o ventre que me gerou, o chão que me sustenta. Agradecer as nuvens, que viram chuva e serenam os sentidos. Agradecer os amigos que gostam de mim, apesar de mim. E às marés altas que muito me ensinaram”.

Ele concluiu: “Hoje, um novo ciclo se inicia. Renovo minha fé nesse sentimento que me fortalece e me ajuda a ser melhor. Gratidão.” Confira abaixo: