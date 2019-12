Marcos sofre um ataque e Alberto perde a memória em “Bom Sucesso”

No capítulo desta segunda-feira (23) de “Bom Sucesso”, Marcos (Romulo Estrela) sofrerá um ataque de Apolo, mas será salvo por Rosemary (Kizi Vaz). Com isso, o filho de Alberto (Antônio Fagundes) conseguirá uma prova contra Elias (Marcelo Faria).

Alberto perderá a memória novamente em "Bom Sucesso"





Querendo incriminar o ex-marido de Paloma (Grazi Massafera), Marcos irá com Machado (Eduardo Galvão) avisar ao editor da Prado Monteiro que com a foto do malote eles conseguiram abrir um inquérito para provar que Elias participou do assalto.

Tudo parece ir finalmente bem em ” Bom Sucesso ” para salvar Gabriela (Giovanna Coimbra) e desmascarar Elias, mas Alberto acordará sem memória bem no dia em que tem que dar o dinheiro exigido pelo chantagista para doar sangue.