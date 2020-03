Marcos Pasquim sobre recaída com a ex: “é Carnaval”

No último domingo (07), Lívia Andrade relembrou a vez em que decidiu bater o carro para justificar um atraso no SBT . Em entrevista a Matheus Mazzafera, ela falou sobre o perrengue.

arrow-options Reprodução/Instagram Lívia Andrade





“Estava gravando novela (‘Carrossel’), reta final, eu já estava para lá de Bagdá. Passei no hospital, me deram aquele soro que faz a gente dormir, sabe? Quando acordei tomei um susto, mil ligações, o Silvio Santos achando que eu tinha sido sequestrada. Pensei: ‘passar mal não justifica atraso’. Liguei para o meu marido e disse: ‘ó, se eu não ligar estou no km tal da Anhaguera’. Olhei um poste e dei ré”, relembrou Lívia Andrade no Camarote do site Uol .

“Graças a Deus o air bag estourou na minha cara se não eu ia desmaiar. Cheguei lá com o carro batido, cheia de coisa vermelha no roso e vi e o pessoal me olhando assim”, finalizou Lívia Andrade , dando a entender que o atraso não foi bem visto pelos companheiros do SBT .