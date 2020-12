Marcos Palmeira é escalado para ser protagonista em remake de “Pantanal”

Instagram/Reprodução Interpretando um personagem diferente, Marcos Palmeira vive a trama de “Pantanal” mais uma vez

Marcos Palmeira está confirmado no remake de “Pantanal” . Na trama original, o ator deu vida a Tadeu e após 30 anos ele encarna o protagonista, José Leôncio, que na primeira versão foi interpretado por Cláudio Marzo.

Palmeira não esconde o entusiasmo para o projeto. “Eu acho maravilhoso! E poder voltar pelas mãos da Rede Globo, nesse momento, falando do Pantanal, trazendo as questões ambientais tão fortes, que o Benedito [Ruy Barbosa] adora fazer”, diz ele.

O peão Tadeu é filho de José Leôncio e neto do Velho do Rio, papel que também era de Marzo. No remake, é Antonio Fagundes que deve interpretar o senhor que é uma espécie de guru dos pantaneiros.

Alén de “Pantanal”, o ator também está envolvido no filme “Boca de Ouro”, baseado na obra homônima de Nelson Rodrigues.

“Acho que Nelson Rodrigues é muito atual porque ele fala de sentimentos básicos do ser humano. Ele mostra um pouco dessa hipocrisia social, que nós temos vários lados. Não é só o bom e o mau, nós somos um pouco de tudo”, analisa Marcos Palmeira, em entrevista ao programa “Cinejornal”, que vai ao ar nesta quinta-feira (24), no Canal Brasil.