Marcos Mion se declara para filho Romeo: ‘Amor autista é intensidade’

Reprodução Marcos Mion se declara para filho





O apresentador Marcos Mion, que comandava o reality A Fazenda, se declarou para o filho Romeo na tarde deste domingo (11) através das redes sociais.

Romeo, de 16 anos, é autista e Mion fez questão de mostrar como é a rotina da relação com o filho em um vídeo. “Que todo mundo sinta o amor do tamanho de ter que correr atrás pra mais um último abraço! O amor autista…é uma intensidade, verdade e pureza fora da realidade para os neurotípicos”, disse Mion.





O apresentador explicou que Romeo é a pessoa que ele mais ama na vida e que se sente honrado em ser seu pai. “Que honra poder viver com um autista. Que honra ser um autista a pessoa que mais amo no mundo! É que a pessoa que mais amo no mundo se dividiu em 4! Dona Suzana, Romeo, Doninha e Tefo”, completou Mion.