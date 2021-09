João Bidu Marcos Mion: os astros revelam como será o trabalho do artista na Globo

Neste sábado, 5, o apresentador Marcos Mion estreia no programa Caldeirão, da Rede Globo. A dedicação e alegria de Mion com o novo trabalho dá indícios de que a atração sob seu comando será um dos destaques da programação. Mas isso basta? Será que o geminiano Marcos Mion, nascido em São Paulo dia 20 de junho de 1979, vai fazer sucesso na Globo, emissora taurina do dia 26 de abril? Vem conferir!

Se fossemos considerar apenas os signos solares, a bagaça não seria pequena, pois, afinal, Touro é o inferno astral de Gêmeos. O que não significa fracassos e derrotas, mas sim alguns obstáculos e necessidade de superação.

Como muita gente faz do limão uma limonada, nada impede de uma pessoa transformar o seu inferno no verdadeiro paraíso astral. E a prova é Tiago Leifert, geminiano como Mion, mas do primeiro decanato, 22 de maio.

Se o Sol não joga no time de Mion, duas fortes influências prenunciam sucesso logo de cara. Mercúrio, planeta da comunicação, e Vênus, dos relacionamentos, estarão em Libra, o paraíso astral de Gêmeos, no sábado, 4 de setembro, data de estreia do Caldeirão com o Mion.

Ainda que haja uma certa timidez ou nervosismo, com Mercúrio e Vênus dando esse empurrão astral, tudo indica que a estreia do novo apresentador vai ser um sucesso!

Ele só precisa tomar cuidado com falta de humildade e com excesso de inovação. Nada de querer inventar demais, de revolucionar. Nessa hora, mais vale um arroz-com-feijão bem-feito do que um prato sofisticado. Tudo isso porque a Lua, em Leão, estará em aspecto tenso com Urano a partir das 16h25 no sábado 4 de setembro.

As quadraturas, quando os astros estão separados por 90 graus, não chega a ser um aspecto negativo, destruidor, mas sim desafiador. E como Gêmeos tem bom papo, jogo de cintura e um incrível poder de adaptação, Mion deve tirar de letra essa configuração astral.

