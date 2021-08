Marcos Mion ganha festa dos filhos após primeiro dia de trabalho na Globo

Reprodução/Instagram Marcos Mion comemora primeiro dia na Globo

Marcos Mion está mai do que feliz por ser contratado da Globo. Esta semana, ele visitou pela primeira vez os estúdios da emissora no Rio de Janeiro e vem comemorando bastante essa conquista, como quando vibrou ao receber o crachá da empresa . Essa alegria contagiou a família do apresentador e ele ganhou uma surpresa dos filhos.

Após os primeiros dias de trabalho no Rio de Janeiro, ele e a esposa Suzana Gullo voltaram para o apartamento onde mora com a família em São Paulo. Antes mesmo de entrar em casa, Mion já recebeu uma surpresa dos filhos. Donatella, Stefano e Romeo decoraram o hall de entrada com bexigas e colaram nas paredes cartas que escreveram para o pai.

“Chegando em casa exausto, mas olha o que encontro. Isso não tem preço”, disse o apresentador emocionado. Ele mostrou as cartas do filho e se impressionou com a carta escrita por Romeo, que está dentro do espectro autista. “Ele escreveu com a letrinha dele: ‘Sucesso na Globo’ e se desenhou”, disse o novo global.

Assim que abriu a porta, os filhos estavam esperando Marcos Mion e foram correndo para parabenizá-lo. Eles abraçaram e pularam em cima do pai, felizes por terem visto o apresentador pela primeira vez na Globo, durante o “Encontro com Fátima Bernardes”.