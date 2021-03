Marcos Mion elogia ‘BBB 21’ e internautas sugerem indireta a Carelli

Reprodução/Instagram Boninho e Marcos Mion





Depois do trote que rolou na noite deste domingo (28) no ‘BBB 21’, Marco Mion, ex-apresentador de ‘A Fazenda’, elogiou Boninho. Internautas interpretaram as postagens dele como uma indireta a Rodrigo Carelli, diretor da Record.

Rafael Portugal, que foi quem passou o trote, disse que da próxima vez passará o telefone para Mion. “Duvido! Eu ri demais! Que coisa linda é poder passar um trote, brincar, no meio de um reality!”, respondeu. Os internautas insinuaram que o ex-apresentador de ‘A Fazenda’ estaria dando indiretas a Carelli, o diretor do reality da Record.

“Mion tá afiado, hein?”, disse um. “Dava vontade, né Mion? Agora você vai poder passar um pouquinho do LIMITE…”, escreveu outro, sugerindo que Mion possa apresentar ‘No Limite’ na Globo. “Acho que é pra você @rocarelli”, comentou um terceiro.

DUVIDO!😂😂 Eu ri demais! Que coisa linda é poder passar um trote, brincar, no meio de um reality! 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/bziiVVR0s8 — Marcos Mion (@marcosmion) March 1, 2021





Embora ainda não tenha sido anunciado, segundo informações do portal NaTelinha, nos bastidores da emissora é dado como certo que Mion irá assinar com a Globo. O apresentador foi desligado recentemente da Record, que ainda não anunciou quem deve o substituir no comando de ‘A Fazenda 13’.