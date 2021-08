Marcos Mion é recebido com carro de som na Globo: “Te amo Multishow”

Reprodução/Instagram Marcos Mion foi recebido com carro de som na Globo

Marcos Mion finalmente vai aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Ele, que levou até a esposa para visitar o local, foi recebido pela equipe do canal Multishow para a primeira visita na emissora. No hotel, havia até carro de som.

“Olha aquilo, tem um carro de som, com bexigas. Eu tenho recepção, tenho recepção, Multishow, te amo Multishow! A Didi tá aí, tiraram ela de São Paulo, olha que reencontro, primeiro na MTV, agora na Multishow”, contou, emocionado nos stories do Instagram.

O apresentador, que irá apresentar o ‘Caldeirão’ até entrar em um reality do canal pago, explicou como foi o contrato. “Só para explicar: meu contrato é com a TV Globo, uma parte é com a Multishow, outra é com a rede aberta. A recepção toda está sendo feita pela equipe da Multishow, uma equipe sensacional”, contou e disse que irá apresentar um reality ainda este ano no canal pago.

Mion aproveitou e fez uma brincadeira com os totens dos apresentadores. Ele pegou o de Bruno de Lucca para levar até o hotel. “Global de verdade é amigo do Bruno de Lucca. Como não conheço ele, levo o totem”, disse. Com a Didi Wagner, ele se emocionou. “Estamos juntos de novo, quem diria?”, disse.

Ele foi recebido por um carro de som com totens de apresentadores do canal pago. O carro tocava um dos temas clássicos da Globo. Na terça-feira (10), Marcos se encontrou com Boninho pela primeira vez e até beijou a cabeça do diretor de variedades da emissora.