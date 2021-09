Instagram Marcos Mion é barrado na entrada de sede da Globo em São Paulo





O apresentador Marcos Mion viajou a São Pauloa para fazer exames admissionais para a Globo nesta quinta-feira (2) e se surpreendeu ao ser barrado na entrada da emissora da capital.





Em seus stories do Instagram, o artista registrou o momento: “Não tô acreditando que finalmente isso vai acontecer. Vocês não sabem quantas e quantas vezes eu já passei em frente a Globo, em São Paulo, e só olhava. Eu até já mandei foto pro Boninho assim: ‘ó, tô aqui na porta, posso entrar e assinar o contrato?’ brincando. Vou fazer exame médico. Nunca fiz isso”.

“Olha só como são as coisas, o meu crachá não tem matrícula e tomei uma barradinha aqui. Estou barradinho aqui na porta ainda porque meu crachá não tem matrícula. Eu sabia que não seria fácil, mas eu não vou desistir”, continuou.

Após ser liberado, Mion comemorou. “Entrei, entrei, eu só vim aqui uma vez na gravação do Fausto, para assistir, mas agora estou como contratado. O cara me deu as instruções e eu já me perdi, estou perdido no estacionamento. Vou passar vergonha”, contou.