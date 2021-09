Marcos Mion compartilha vídeo de Tiago Leifert rebolando e fãs se divertem

Reprodução/Instagram Marcos Mion compartilha vídeo de convidados rebolando ao som de “piripiri” da Gretchen

Nesta terça-feira (7), Marcos Mion divertiu os seguidores do Instagram ao compartilhar um vídeo de um momento que ficou de fora da estreia do novo “Caldeirão”. No vídeo, o apresentador aparece com os convidados dançando aos embalos da música de Gretchen, com destaque para o colega de emissora, Tiago Leifert.

“Olha as coisas que a gente tem que cortar por conta do tempo! Tiago, essa entrou para a história, irmão! Seu semblante impávido ao rebolar sexy sem ser vulgar é impagável”, disse na legenda do vídeo.

“E olha que o bichinho ainda tava travado da coluna! Imagina se não tivesse!”, brincou o ator e músico Lucio Mauro Filho, que fez parte da banda do programa. O próprio Tiago também curtiu o vídeo e comentou: “MARCOS!!!”.

Larissa Manoela e Ana Furtado também participaram e aparecem dançando “piripiri” ao lado da cantora, que se apresentou ao lado do marido Esdras de Souza.