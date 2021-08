Marcos Mion comemora contrato com a Globo: “Finalmente”

Reprodução/Record Marcos Mion comemora ida para a Globo

Marcos Mion assinou contrato com a Globo . O apresentador deve substituir Luciano Huck no “Caldeirão”, pois o marido de Angélica vai assumir o “Domingão” no lugar de Faustão. O ex-funcionário da Record comemorou a contratação e gradeceu por estar na emissora carioca.

Marcos Mion publicou uma foto na qual estava escrito somente “vem aí”. “Obrigado, meu Deus. Finalmente, finalmente!”, escreveu o apresentador na legenda. Ele marcou os diretores Boninho e Ricardo Waddington e os perfis da Globo e da Multishow na publicação.

O apresentador deixou a Record em janeiro após anos na emissora. A Netflix chegou a anunciar a contratação de Mion e rolaram boatos de que ele iria comandar um reality show da plataforma digital. Nesta sexta-feira (6), foi divulgado que ele fechou contrato com a Globo e que vai assumir o “Caldeirão” com a mudança de Luciano Huck para os domingos. Porém, esse acordo é temporário e deve durar apenas até o final do ano. Depois disso, Marcos Mion deve ganhar um programa no Multishow.