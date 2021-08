Marcos Mion almoça com Boninho e manda recado para Fernanda Gentil

Reprodução/Instagram Marcos Mion e Boninho almoçam juntos

Marcos Mion está super feliz como novo contratado da Globo. O apresentador, que já pensou no passado que nunca iria trabalhar na emissora , está compartilhando com os seguidores como está sendo essa nova fase profissional. Ele postou uma foto de um almoço com Boninho nesta quarta-feira (18) e aproveitou para mandar uma “indireta” para Fernanda Gentil.

A apresentadora do “Se Joga” foi com Boninho no mesmo restaurante japonês que Mion, mas o apresentador brincou que ele já foi almoçar com o chefe mais vezes que ela. “Olha aí, Fernanda Gentil. Dois japoneses a um. Respeita nosso bromance”, brincou o ex-funcionário da Record.

Fernanda Gentil retrucou a “provocação” de Marcos Mion. “Nem vem, só configura almoço de bests com foto amizade sincera de infância na saída”, escreveu a jornalista que foi flagrada saindo do restaurante abraçada com Boninho e dando risada.

Na legenda da publicação, Marcos Mion agradeceu o trabalho na Globo e falou sobre a ansiedade de estar no “Caldeirão”. “Faltam 17 dias. Esse é meu time. Esses caras estão me recebendo de uma forma incrível. Aliás, a TV Globo está me recebendo de uma forma indescritível. Sou só gratidão. Não vejo a hora de dividir meu sonho realizado com vocês. Não vejo a hora de voltar pro meu happy place, o palco”, disse.