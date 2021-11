Marcos Guerra, prefeito de Jaguaré (ES), anuncia afastamento do cargo para tratamento de câncer; vídeo

Marcos Guerra será submetido a uma cirurgia no próximo sábado (13); vice-prefeito assume o cargo.

O anúncio do afastamento foi feito por Marcos Guerra no gabinete do prefeito, em vídeo gravado ao lado da primeira dama Vera de Backer e do vice-prefeito Elder Sossai e esposa. “A partir desta sexta-feira estarei me afastando da Prefeitura para a realização de uma cirurgia.

Fui diagnosticado com câncer e neste sábado (13), às 11 horas, estarei sendo submetido a uma cirurgia, no hospital Santa Rita, em Vitória.

O Elder assume o cargo e gostaria de pedir o apoio dos nossos secretários, vereadores, servidores e a compreensão e apoio também da população jaguareense”, comunicou o prefeito.

“Quanto a mim, espero em breve estar de volta. Peço a todos que estejam intercedendo a Deus por mim. Um forte abraço e que Deus nos abençoe!”, concluiu Marcos Guerra, no vídeo publicado em suas redes sociais.