Marcos Guerra é eleito prefeito de Jaguaré

Com 73% das urnas contabilizadas, já são 13.187 votos para Enivaldo dos Anjos (PSD) na apuração paralela de sua equipe, consolidando sua eleição, matematicamente, a prefeito de Barra de São Francisco, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Isso equivale a 68,% dos votos válidos, ficando Juvenal Calixto (PP) com 17,5% (3.366 votos) e Denilson Feirante (Solidariedade) com 14,1% (2.727 votos). Enivaldo dos Anjos governou sua cidade entre 1989 e 1992 e realiza uma próspera jornada política em nível estadual desde que deixou a Prefeitura naquela época.

A equipe de campanha de Enivaldo dos Anjos contabilizou, paralelamente, 73 urnas das 101 seções existentes no município, tomando como base os boletins da Justiça Eleitoral. Faltam apenas 28 seções a serem contabilizadas e a cidade já está tomada de pessoas vestindo amarelo e veículos fazendo buzinaço e circulando com bandeiras amarelas, a cor da campanha de Enivaldo.

O vice-prefeito é Gustavo Lacerda (Republicanos), a quem vinha preparando para entrar na vida pública desde 2015 – foi indicado e dirigiu a Ciretran da cidade e o Hospital Estadual Dr Alceu Melgaço Filho.

Enivaldo vai sendo eleito numa ampla aliança política, que vai do PTB do polêmico Roberto Jefferson ao PSB do governador Renato Casagrande. Neste momento, o deputado estadual do PSD já supera em mais de mil votos a votação que teve em 2012, quando perdeu a disputa da prefeitura.

CARREIRA VITORIOSA

Enivaldo dos Anjos experimentou poucas derrotas em sua carreira política, iniciada, efetivamente, no começo dos anos 80 quando foi convidado para ser chefe de Gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Edson Machado. Serventuário da Justiça na Comarca de Barra de São Francisco, no ano de 1982, aos 32 anos de idade, Enivaldo fez sua primeira experiência nas urnas, candidatando-se a deputado estadual e tendo 6.400 votos pelo PDS. Não se elegeu.

A primeira eleição conquistada foi em 1986, quando tornou-se deputado estadual pelo PFL com 9.831 votos. Fazia parte da bancada de oposição do governador eleito Max Mauro (MDB) e, em 1988, enfrentou nas eleições municipais de Barra de São Francisco o candidato Wilson Ferreira, que era apoiado pelo então prefeito Edinho Pereira e pelo próprio governador Max Mauro. Enivaldo saiu vitorioso com pouco mais de 300 votos de vantagem.

Encontrou uma prefeitura desmontada, teve que tomar posse acompanhado de um oficial de justiça e de um chaveiro, pois o prefeito anterior não lhe passou as chaves. Apesar dos desafios, Enivaldo empreendeu uma administração baseada na transparência, na participação popular, na assistência a populações desfavorecidas e na criação de infraestrutura para as atividades econômicas já existentes, notadamente ligadas à agricultura, e lançou as bases para o futuro criando o polo industrial na localidade de Três Vendas.

A cidade prosperou sob sua gestão e Enivaldo se projetou na política estadual. Em 1992, passou os últimos meses da administração para seu vice Jaime Nery da Silveira, assumiu a Secretaria de Estado do Interior e elegeu seu sucessor, José Lauer. Em 1994, depois de ensaiar uma candidatura a governador, Enivaldo foi eleito deputado estadual pelo PDT com 10.044 votos, dobrando a votação em 1998 e reelegendo-se com 20.910 votos, o quarto deputado estadual mais votado do Estado naquele ano.

No ano de 2000, foi indicado pela Assembleia Legislativa para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Espírito Santo. Enganou-se quem pensou que isso, como de praxe para outros políticos, significava o fim da carreira político-eleitoral de Enivaldo dos Anjos. Em 2010, ele aposentou-se como servidor público, deixou o TCE, mesmo tendo direito a permanecer, à época, mais dez anos no cargo, foi convidado a organizar o PSD no Estado e foi eleito suplente de senador na chapa de Magno Malta.

Em 2012, Enivaldo experimentou sua primeira derrota desde 1986. Candidatou-se a prefeito de Barra de São Francisco, obteve 12.131 votos, mas perdeu a eleição para Luciano Pereira (DEM), que teve 12.557 votos – uma diferença de apenas 426 votos. Não desistiu, e em 2014 elegeu-se deputado estadual com 18.625 votos. Cumpriu o mandato com a energia de um estreante, destacando-se na presidência de duas CPIs na Assembleia Legislativa – da Máfia dos Guinchos e da Sonegação de Impostos no Espírito Santo.

Incentivado por lideranças estaduais, transferiu seu domicílio eleitoral para Vitória e lançou-se candidato a prefeito em 2016 pelo PSD. Porém, acabou por se retirar do processo eleitoral por pressão da direção nacional, que havia feito acordos com o então governador Paulo Hartung.

VOLTA ÀS BASES

Dedicou-se a fortalecer sua base regional no Noroeste do Estado em 2016 e, em Barra de São Francisco, apoiou a candidatura a prefeito do professor Alencar Marim, que se tornou o único chefe de Executivo eleito pelo PT no Espírito Santo com 15.313 votos, derrotando o então prefeito Luciano Pereira (DEM), que era candidato à reeleição e teve 9.305 votos.

Em 2018, já com sua base política regional recomposta, com o apoio de vários prefeitos (o que não ocorrera em 2014), Enivaldo dos Anjos foi um dos poucos deputados estaduais com mandato a ter crescimento em sua votação, reelegendo-se com 24.202 votos, apoiando a eleição do governador Renato Casagrande (PSB).

Pressionado por suas bases regionais, transferiu seu domicílio eleitoral de volta para Barra de São Francisco e habilitou-se a candidatar-se a prefeito, o que, efetivamente, anunciou em meados do ano e, apesar das limitações impostas pela pandemia da Covid-19, despertou o eleitorado e passou a obter expressivo apoio político de várias legendas.

O prefeito Alencar Marim, diante do anúncio de seu padrinho nas eleições de 2016, num gesto de lealdade, anunciou que não disputaria a reeleição. Assim, o caminho foi aberto, sem divisões internas, para Enivaldo dos Anjos consumar seu projeto e conquistar, de novo, a prefeitura de sua cidade, três décadas depois de governá-la.