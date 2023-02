Marcos do Val: golpe foi articulado por Daniel Silveira e Bolsonaro

Reprodução: Flickr – 02/02/2023 Senador Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou nesta quinta-feira (2) que o plano de golpe de estado foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não impediu o aliado.

Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) .

Em entrevista coletiva no Senado, Marcos do Val foi questionado se Bolsonaro tentou interromper o plano apresentado por Silveira.

“Não, (Bolsonaro) não impediu o Daniel”, disse o senador.

O objetivo da gravação seria para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Marcos do Val afirmou ainda estar “à disposição” da Polícia Federal (PF) para depôr sobre uma suposta tentativa de golpe envolvendo o ex-presidente. A PF pediu autorização a Moraes para colher o depoimento . O ministro autorizou o pedido e deu 5 dias para a corporação ouvir o senador.

“Estou à disposição, estou esperando. É inevitável. Claro que vou ter que esclarecer, lógico. Não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre”, afirmou o senador.

Incentivo ao golpe

Na madrugada desta quinta-feira (2), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou convencê-lo a dar um golpe de estado.

“Eu ficava p*** quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é logico que eu denunciei”, afirmou do Val em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Após a transmissão ao vivo, o senador reforçou a declaração e anunciou a “saída definitivamente da política”.

“Perdi a convivência com a minha família em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no pedido de afastamento do senado e voltarei para a minha carreira nos EUA”, escreveu do Val.

Em coletiva, ele disse que agora reconsidera a renúncia do cargo de senador.

