Marcos do Val deve assumir segurança no programa de campanha de Moro, diz coluna

Reprodução/ Cidadania Marcos do Val e Sergio Moro





O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro não anunciou candidatura ao se filiar ao Podemos , nesta quarta-feira (10). Mas informações de bastidores apontam que ele já se movimenta com planos de se lançar ao Palácio do Planalto.

Segundo o blog de Lauro Jardim, no jornal O Globo, um exemplo disso foi o convite ao senador Marcos do Val (Podemos-ES) para que ele assuma a área de segurança pública do programa de campanha de Moro. O convite foi feito na terça-feira (9), em jantar na casa da presidente do Podemos, Renata Abreu (SP).





A publicação lembra que Do Val se elegeu na esteira do bolsonarismo e costuma se descrever como um político independente. Ele integra o “Muda Senado”, grupo que se formou com a promessa de combater a corrupção.