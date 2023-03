Marcos Augusto Borges assume presidência da Univesp

O engenheiro Marcos Augusto Francisco Borges, Ph.D em Ciência da Computação pela Unicamp, foi nomeado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para presidir a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI). Ele substitui a professora Simone Telles, que estava respondendo interinamente pela presidência.

Marcos Borges tem 52 anos, possui graduação em Engenharia de Computação pela Unicamp (1992), mestrado (1997) e doutorado (2004) em Ciência da Computação, também pela Unicamp (1997). Desenvolveu projeto de pós-doutorado na Universidade do Porto, em Portugal, em 2009. Foi premiado como melhor trabalho de doutorado em Informática na Educação em 2004 e orientador de trabalhos selecionados como melhor iniciação científica na Unicamp em 2010 e 2011. Tem mais de 100 artigos publicados.

Atualmente, é professor no programa de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, onde também é coordenador do laboratório LIAG (Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão). Na universidade, atua principalmente nos seguintes temas: Informática na Educação e Gestão de TI (Ágil, Lean IT e Empreendedorismo).

Em 2021, atuou nas disciplinas Gestão de Tecnologia e da Inovação e Pensamento Computacional na própria Univesp. Foi sócio-fundador, administrador, instrutor e consultor na Auctus. Atuou com a Petrobrás, Danone, Raízen, Unilever, Ypê, entre outras empresas. Tem experiência com startups nas áreas de educação e tecnologia.

Sobre a Univesp Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Univesp conta com mais de 62 mil alunos, entre graduação e pós, e nove cursos oferecidos nos últimos vestibulares, Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador. Atualmente, a universidade possui 424 polos e está presente em 370 municípios do Estado, 57% do território paulista, que abrigam mais de 92% da população paulista.

Sobre a SCTI A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) tem como objetivo aumentar a sinergia com todos os atores que integram o ecossistema de inovação, fomentando o conhecimento científico no Estado de São Paulo. Conta com os seguintes órgãos vinculados: Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Faculdade de Medicina de Marília (Famema) e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

Fonte: IG Nacional