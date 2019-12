Marcos arma plano para desmascarar Elias em “Bom Sucesso”

Marcos (Romulo Estrela) segue determinado em desmascarar Elias (Marcelo Faria), em ” Bom Sucesso “, e contará para Ramon (David Junior) sobre a chantagem que o ex-marido de Paloma está fazendo. A boa notícia é que Jeff (Felipe Haiut) conseguirá descobrir o bar em que Tadeu, homem com quem Elias está atrelado, frequenta.

arrow-options Reprodução/Globo Marcos que desmascarar Elias em “Bom Sucesso”





Quem irá tirar satisfação com o tal Tadeu é Ramon , enquanto isso Marcos vai atrás do advogado da família, Machado (Eduardo Galvão), para se certificar se Elias pode ser preso se ele conseguir provas que liguem o chantagista ao dinheiro do assalto.

Como parte do plano para desmascarar Elias, Marcos vai perceber que Rosemary (Kizi Vaz) não está gostando nada dessa vida dupla do parceiro e vai fingir que está com ciúmes de Paloma (Grazi Massafera) com o ex-marido para se aproximar dela.