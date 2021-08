Marcopolo oferece capacitação profissional gratuita em São Mateus

As aulas iniciam em 25 de agosto, nos períodos matutino e vespertino, e são direcionadas a pessoas com Ensino Médio completo. As inscrições ocorrem entre os dias 18 e 23 de agosto e as aulas serão ministradas na Universidade Marcopolo, em São Mateus, localizada no espaço fabril da companhia. Os alunos selecionados contarão com transporte gratuito do centro de Guriri até a companhia, além do fornecimento de lanche.