Marcopolo inaugura escola de formação profissional em São Mateus

Evento contará com participação do CEO da companhia, executivos e novos alunos

A Escola de Formação Profissional Marcopolo (EFPM), que completa 35 anos em 2025, inaugurou ontem, dia 10 de julho, sua nova unidade em São Mateus, no Espírito Santo. O evento de abertura contará com a presença do CEO da companhia, André Armaganijan, além de gestores da empresa e dos 38 alunos da primeira turma. O curso inicial será o de montador de veículos automotores.

Com foco na qualificação de mão de obra para atender às demandas da Marcopolo e do mercado, a EFPM oferece aos jovens não apenas capacitação técnica, mas também o desenvolvimento de outras competências, como disciplina, trabalho em equipe, comunicação e relacionamento interpessoal. Os aprendizes têm a oportunidade de conhecer de perto as diversas etapas da indústria de ônibus, ampliando sua visão sobre o setor.

“Desde sua criação em Caxias do Sul, em 1990, a escola permitiu aos jovens se prepararem para um mercado cada vez mais exigente e em constante transformação”, afirma André Armaganijan, CEO da Marcopolo. “Investir na educação e na qualificação profissional é um compromisso da companhia e uma forma de contribuir para o desenvolvimento social e construir uma comunidade melhor para todos”, completa o executivo.

Histórico em Caxias do Sul

Ao longo de seus 35 anos de atuação, a Escola de Formação Profissional Marcopolo já treinou cerca de 1,6 mil jovens em Caxias do Sul (RS), onde a iniciativa teve início. Além do curso de montador de veículos automotores, a unidade oferece formações para soldador montador, eletricista de veículos e mecânico de veículos automotores, ampliando as possibilidades de inserção no mercado e contribuindo para o fortalecimento da indústria local.