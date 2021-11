Marco Pigossi agradece apoio após se assumir gay: “Que não tenhamos mais medo”

Instagram Marco Pigossi e Marco Cavani

O ator Marco Pigossi revelou que está namorado com o diretor italiano Marco Cavalni na últim quinta-feira (25). No post do Instagram , ele se assumiu gay para os seguidores. Neste sábado (27), Marco voltou para as redes sociais para agradecer o apoio que recebeu de fãs e pessoas conhecidas.

“Sobre existir e resistir. Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito. Que a discussão se faça cada vez mais presente e mais natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo. Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todxs”, escreveu.

“Seu lindo”, respondeu Alessandra Negrini, colega de elenco de Marco na série “Cidade Invisível”. “A gente te ama muito”, afirmou o perfil oficial da Netflix”, com quem o ator tem um contrato assinado. “Amor”, disse Barbara Paz.