Março Lilás, mês de combate ao câncer de colo de útero

O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. A campanha Março Lilás tem como objetivo, conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino. O câncer de colo de útero, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais freqüente na população feminina, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

“Os principais fatores para o advento do câncer de colo de útero é a infecção pelo vírus HPV, além do início da vida sexual precoce, grande frequência de parceiros, tabagismo e falta de vacinação”, comenta o Ph.D. e mestre em oncologia, Dr. Wesley Pereira Andrade, médico titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e médico titular da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

Recentemente foram publicados os novos dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) a respeito da incidência de câncer no Brasil. Na grande maioria dos tipos de cânceres houve um aumento no número de pacientes, decorrente do crescimento da população e do acréscimo dos fatores de risco. O câncer de colo de útero manteve-se relativamente estável. Em 2020, as estimativas davam conta de, aproximadamente, 16.600 novos casos por ano. Em 2023, as estimativas, em índices absolutos, atingiram a marca de 17 mil, o que representa um aumento de 2%.

Já em números relativos tivemos um decréscimo no número de incidências – 15 casos a cada 100 mil mulheres em 2020, para 13 casos para cada grupo de 100 mil mulheres em 2023. Essa diminuição relativa se deve a alguns fatores como a vacina de HPV (principal fator deste tipo de câncer), bem como, as campanhas de rastreamento e detecção precoce por intermédio do exame de Papanicolau. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como meta extinguir a incidência de câncer de colo de útero na humanidade nas próximas décadas por meio da vacinação maciça contra o HPV, além da proliferação das medidas de prevenção para a detecção precoce da doença.

“Este tipo de câncer é altamente evitável, por meio da vacinação contra HPV, associada às estratégias de detecção precoce na realização de exames de Papanicolau. Nem todo HPV é igual, uma vez que existem vários tipos como o 16 e 18 que são os mais relacionados à neoplasia de colo de útero. O 6 e 11 podem causar verrugas genitais”.

Os principais sintomas de câncer de colo de útero são sangramento anormal e dor após a relação sexual, aumento de corrimento vaginal (muitas vezes com mau cheiro), dores na região pélvica, perda de peso, cansaço e, nas fases mais avançadas, secreção vaginal fétida, inchaço nas pernas, alteração intestinal e miccional e até comprometimento de outros órgãos como pulmões que podem ocasionar tosse e falta de ar, por exemplo.

