Março começa com previsão de frente fria no ES

De acordo com o Incaper, há uma expectativa de mudança nas condições do tempo até o final da primeira quinzena de março

Já dizia a famosa música de Tom Jobim eternizada na voz de Elis Regina: “São as águas de março fechando o verão”. Após um mês de fevereiro marcado por muito sol, calor e uma quantidade de chuva menor do que o esperado, março promete trazer uma frente fria que vai “virar” o tempo no Estado. Confira a análise:

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o mês de fevereiro, segundo a climatologia, representou uma “quebra” dentro da época mais chuvosa do ano no Espírito Santo.

Ou seja, enquanto os meses de dezembro e janeiro registraram os maiores acumulados de chuva, fevereiro apresentou uma diminuição dos acumulados e um aumento das temperaturas.

Isso ocorreu devido a atuação de um sistema de alta pressão que inibe a formação de nuvens com potencial para gerar grandes acumulados de chuva, bem como impede também a passagem de frentes frias que possam ocasionar mudanças mais significativas nas condições do tempo com ocorrência de chuva e diminuição das temperaturas.

Por isso, os dias de fevereiro foram ensolarados e quentes, ficando as temperaturas até 2°C acima da média histórica.

Expectativa para o mês de março

Março é o mês que termina o verão, oficialmente, no dia 20 de março de 2023, às 18h25. De acordo com a meteorologista Thabata Brito, do Incaper, o mês de março de 2023, como um todo, terá chuva levemente acima da média no Estado.

Principalmente no final da primeira quinzena do mês, período em que há a previsão de formação de um corredor de umidade juntamente com a passagem de uma frente fria na região Sudeste que provocará chuvas mais intensas e frequentes.