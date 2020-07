Marco Aurélio diz que Toffoli colocou o STF “na vitrine”

.

O deputado Bruno Lamas (PSB) apresentou duas emendas ao Projeto de Lei (PL) 389/2020, que trata da realização de exames de Covid-19 em laboratórios particulares. Os planos de saúde passariam a ser obrigados a custear exames para detectar o novo coronavírus, independentemente de decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O objetivo das emendas é dar segurança jurídica à matéria, que já dispensa a apresentação de pedido médico para a liberação dos exames nos laboratórios conveniados aos planos de saúde.

Emenda de caráter supressivo extingue do PL as referências à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), órgão regulador do Executivo Federal que atua no mercado de planos de saúde no país. Na Assembleia Legislativa (Ales), o PL 389/2020 será analisado pelas comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Os colegiados vão apresentar parecer oral durante sessão ordinária porque a matéria está tramitando em regime de urgência e, com isso, já consta na pauta de votação.

Na justificativa da emenda, Lamas defende a constitucionalidade da iniciativa. “A adoção de medidas por parte do Poder Público é matéria de competência comum e concorrente entre a União, Estados e Municípios. As mudanças apresentadas são uma forma de conceder segurança jurídica e estabilidade às relações sociais e sanitárias que envolvem a testagem em massa frente à Covid-19”, disse.

Questão judicial

No final do mês de junho, a ANS incluiu o teste sorológico para detectar o novo coronavírus nos procedimentos de custeio obrigatório dos planos de saúde. A inclusão cumpria uma decisão judicial em ação civil pública movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps) de Pernambuco. Com essa decisão, o exame poderia ser feito sem pagamento extra a partir de uma requisição médica.

Vale registrar que essa medida valia para o teste sorológico, exame que revela a presença de anticorpos, indicando que o paciente já teve contato com o coronavírus. A agência conseguiu, porém, derrubar, a partir da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a liminar que obrigava os planos de saúde a pagar o exame.

É importante diferenciar o teste sorológico do exame RT-PCR, que identifica a presença do material genético do vírus a partir de amostras retiradas da garganta e do nariz (exame do tipo RT-PCR). Esse teste já está incluso nos serviços de planos de saúde desde o mês de março. O exame, porém, não consegue detectar infecções em estágio inicial ou depois da cura da doença.

Entenda o PL

O PL 389/2020 estabelece a dispensa de pedido médico para a realização de dois exames: o RT-PCR, que detecta a presença do vírus no organismo a partir de material coletado no nariz e na garganta; e o teste sorológico, que revela a presença de anticorpos, indicando que o paciente já teve contato com o coronavírus. Se aprovado com a emenda aditiva, os planos de saúde passariam a ser obrigados a realizar esses exames.

Para justificar a proposição, Lamas alega que é necessário desburocratizar a realização desses testes e facilitar o acesso ao laudo, que segundo ele, pode ser um aliado na contenção do avanço da pandemia de Covid-19.

“Acreditamos que os exames são indispensáveis, ante a grave crise sanitária em que vivemos, podendo ser pedidos independentemente da pessoa apresentar ou não sintomas de que algo anda errado com sua saúde, visto que os casos assintomáticos representam mais de 50% dos identificados, bem como são responsáveis pela rapidez do contágio e disseminação do novo coronavírus”, afirmou.

Segundo o PL 389/2020, os estabelecimentos que não cumprirem a medida estarão sujeitos à multa, cassação de alvará de licença, interdição e de suspensão temporária da atividade, bem como a de intervenção administrativa. Tais sanções estão previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei Federal 8.078/1990, artigos 57, 58, 59 e 60, respectivamente.