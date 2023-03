FreePik Março Amarelo: mês da conscientização da Endometriose

A endometriose se desenvolve quando o tecido da camada interna do útero, o endométrio, cresce em outros lugares, como ovário, trompas e órgãos pélvicos, fazendo com que a mulher tenha cólicas intensas e desconforto durante o período menstrual. Em casos mais graves pode ocasionar na infertilidade, comprometimento intestinal e aumentando o risco de câncer de ovário.

Segundo levantamento da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), a endometriose afeta 6,5 milhões de mulheres no Brasil e 176 milhões no mundo. Como março é o mês de conscientização da endometriose, a cirurgiã ginecológica, médica assistente da Faculdade de Medicina da USP do Setor de Uroginecologia, Débora Oriá, esclarece algumas dúvidas sobre o tema.

Sintomas

A endometriose pode ser assintomática, e nesse caso só é descoberta por meio de exames. Quando apresenta sintomas, são: cólicas fortes, fluxo menstrual intenso, dor na hora da relação sexual e dor e sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação. Se as fortes cólicas no período menstrual vierem acompanhadas desses sintomas, procure um médico.





Diagnóstico

O diagnóstico de endometriose é confirmado após a realização de exame físico, marcadores laboratoriais (CA125) e exames de imagem, como ressonância e ultrassom com preparo intestinal. A doença é classificada em leve, moderada ou grave.

Tratamento

Após a confirmação de endometriose, o médico irá avaliar o caso, o histórico de saúde da paciente e escolher o melhor tratamento. O uso de medicamentos com hormônios que bloqueiam o endométrio, como os anticoncepcionais orais, são formas de tratamento, já em muitos casos há necessidade de cirurgia. Fisioterapia e acupuntura podem ser indicadas para ajudar no controle da dor. A endometriose não tem cura, mas pode ser controlada!

Alimentação

Manter uma alimentação equilibrada é importante para a saúde e pode ajudar a evitar e aliviar os sintomas da endometriose. Inclua no cardápio alimentos ricos em ômega 3, como peixes e folhas verde-escuras, como couve, brócolis e espinafre. Eles atuam como anti-inflamatório, amenizando os focos de endometriose. Se alimente também de fibras, vitaminas B e C. Além de manter uma alimentação saudável, evite café, frituras, carne vermelha e alimentos processados.

Atividade física

A atividade física pode ajudar na prevenção e no tratamento da endometriose, pois libera endorfinas, que têm efeito vasodilatador e analgésico. Lembre-se que o diagnóstico precoce e correto é fundamental. Visite seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano, e ao sentir os primeiros sintomas da doença, procure um especialista.

Fonte: IG Mulher